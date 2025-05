Presidente do Peru nomeia advogado Eduardo Arana como novo primeiro-ministro

As mudanças ocorrem em um momento em que a popularidade de Boluarte, que assumiu o cargo no final de 2022 após a destituição do presidente anterior, caiu para mínimos históricos. Uma pesquisa da Ipsos divulgada esta semana disse que o apoio à sua administração caiu de 3% em abril para 2%.

O Peru, com uma alta rotatividade de ministros, teve seis presidentes desde 2018 devido a renúncias ou destituições.

(Reportagem de Marco Aquino)