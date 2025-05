Tiros israelenses atingem perímetro de posto de manutenção da paz da ONU no Líbano, diz Unifil

CAIRO (Reuters) - A Força Interina da ONU no Líbano (Unifil) disse nesta quarta-feira que o perímetro de uma de suas posições de manutenção da paz no sul do Líbano foi atingida por fogo direto do Exército israelense.

Em um comunicado, a Unifil disse que o incidente de terça-feira foi o primeiro do tipo desde que Israel e o grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, concordaram com um cessar-fogo em novembro passado.

Não houve comentário imediato do Exército israelense sobre o incidente, no qual a Unifil disse que uma de suas bases na aldeia de Kfar Shouba, no sul do Líbano, foi atingida.