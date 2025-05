Trump diz que ainda está aberto a participar de negociações sobre Ucrânia, mas não tem certeza sobre Putin

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que ainda está considerando se participará das negociações sobre a guerra na Ucrânia planejadas para quinta-feira na Turquia, mas não sabe se o presidente russo, Vladimir Putin, irá.

"Ele gostaria que eu estivesse lá, e essa é uma possibilidade. ... Não sei se ele estará lá se eu não estiver. Vamos descobrir", declarou Trump aos repórteres a bordo do Air Force One, a caminho do Catar.

Ele disse que pode visitar a Turquia para as negociações como parte de sua viagem ao Oriente Médio nesta semana. Trump citou sua próxima parada nos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira.