Trump se reúne com presidente sírio e pede que ele estabeleça laços com Israel

Trump exortou a Arábia Saudita a se juntar aos Emirados Árabes Unidos, Barein e Marrocos, que normalizaram as relações com Israel sob os Acordos de Abraão mediados pelos EUA em 2020, publicou a secretaria de imprensa da Casa Branca no X.

Os Estados Unidos também esperam que a Arábia Saudita se junte aos Acordos de Abraão. As discussões sobre o assunto foram interrompidas após a eclosão da guerra de Gaza e o reino insiste que não pode haver normalização sem a condição de Estado palestino.

Trump disse na terça-feira que a Arábia Saudita vai aderir aos acordos em seu próprio tempo.

Apesar das preocupações de setores de seu governo com os antigos laços dos líderes sírios com a Al Qaeda, Trump disse na terça-feira, durante um discurso em Riad, que suspenderia as sanções contra a Síria em uma grande mudança de política.

Ele também afirmou que Washington estava avaliando a normalização das relações com o governo da Síria, começando com sua reunião com Sharaa.

Impulso para os novos líderes da Síria

O levantamento das sanções ocorreu apesar da profunda suspeita israelense em relação à administração de Sharaa, preocupações inicialmente compartilhadas por algumas autoridades dos EUA. As autoridades israelenses continuam a descrever Sharaa como um jihadista, embora ele tenha cortado os laços com a Al Qaeda em 2016. O gabinete do primeiro-ministro israelense não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.