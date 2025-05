UE deve agir lentamente em negociações comerciais com os EUA em prol de acordo amplo

No entanto, o tempo está correndo. Está em jogo uma relação comercial de US$1,7 trilhão e a UE quer evitar a duplicação das tarifas "recíprocas" em julho e evitar uma guerra comercial transatlântica completa.

"Não nos sentimos fracos. Não nos sentimos sob pressão indevida para aceitar um acordo, o que não seria justo para nós", disse o chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, na semana passada.

Sefcovic estava falando antes de Bessent fazer seus comentários em Genebra, onde Washington e Pequim concordaram em reduzir as tarifas em mais de 100 pontos percentuais e frear sua própria guerra comercial. No entanto, a postura de Bruxelas não mudou.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, já impôs uma tarifa de 25% sobre as importações de aço, alumínio e automóveis, bem como uma tarifa básica de 10% sobre quase todos os países, com tarifas "recíprocas" adicionais - totalizando 20% no caso da UE - previstas se as negociações durante uma pausa de 90 dias fracassarem.

Ele também ameaça com tarifas adicionais sobre produtos farmacêuticos, semicondutores, minerais essenciais, madeira e caminhões.

Autoridades comerciais da UE familiarizadas com as negociações com Washington falam de dificuldades para entender os objetivos da política comercial dos EUA.