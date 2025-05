Zonas militares dos EUA na fronteira com México geram confusão jurídica

Por Andrew Hay

(Reuters) - Os casos de imigrantes pegos em novas zonas militares na fronteira entre os Estados Unidos e o México estão paralisados em meio a confusão jurídica, e advogados e um senador dos EUA levantaram preocupações nesta quarta-feira sobre se as pessoas realmente sabem quando estão entrando nas zonas.

No início do mês passado, o Exército dos EUA estabeleceu as zonas no Novo México e no Texas como parte da repressão do presidente Donald Trump à imigração ilegal. As tropas têm permissão para deter invasores.