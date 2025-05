Alemanha apoia demanda de Trump de aumentar meta de gastos da Otan para 5%

Wadephul, que assumiu o cargo no início da semana passada como parte de um novo governo liderado pelos conservadores, falou em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan na cidade turca de Antália, onde os gastos com defesa foram um dos principais pontos da agenda.

A meta atual de gastos com defesa da Otan é de 2% do PIB -- atualmente atingida ou superada por 22 de seus 32 membros. Mas muitos líderes da Otan dizem que essa meta é muito baixa, pois consideram a Rússia uma ameaça muito maior após a invasão da Ucrânia em 2022.

Faltando seis semanas para que os líderes da Otan realizem uma cúpula em Haia, os países membros estão se esforçando para satisfazer as exigências de Trump, com o objetivo de evitar a recorrência de ameaças passadas do presidente dos EUA de se retirar da aliança ou enfraquecer o compromisso dos EUA com a defesa coletiva.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, propôs uma abordagem dupla para atender ao pedido de 5% de Trump, sugerindo que os aliados gastem 3,5% de seu PIB em defesa e dediquem mais 1,5% a questões mais amplas relacionadas à segurança, como infraestrutura e segurança cibernética.

A reunião de quinta-feira foi a primeira oportunidade para os ministros das Relações Exteriores discutirem a proposta.

Alguns países já haviam deixado claro que viam 5% do PIB como uma meta irrealista, pelo menos no curto prazo. No outro extremo do espectro, alguns estão insatisfeitos com a ideia de que nem todos os 5% seriam destinados a gastos militares essenciais.