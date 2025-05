Cuba sofre com apagões constantes às vésperas do início do verão: 'É terrível'

"As pessoas estão estressadas", disse Aramis Bueno, de 47 anos, morador do bairro de Dragones, no centro densamente povoado de Havana, enquanto estava sentado na porta de sua casa durante um apagão noturno nesta semana.

"Não é fácil viver assim. Veja que horas são. Não conseguimos tomar banho, comer... por causa dos apagões."

O agravamento das quedas de energia em Havana ocorre em um momento em que os Estados Unidos endureceram severamente as sanções contra Cuba, colocando a nação insular novamente em uma lista de patrocinadores estatais do terrorismo e aumentando as restrições a remessas de recursos, turismo e comércio.

Os apagões na capital, ao contrário de grande parte do resto do país, são em grande parte programados e muito mais curtos do que nas províncias mais afastadas e rurais, onde as interrupções de energia chegam a durar 15 horas ou mais por dia.

Mas estão se tornando cada vez mais o assunto da cidade em Havana.

"É terrível, é terrível. O sistema de eletricidade deste país, neste momento, simplesmente não está funcionando", disse Dayamí Cheri, de 52 anos, moradora de Havana Velha. "Com esse calor e sem eletricidade, ninguém consegue sobreviver."