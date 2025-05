China concede isenção de visto a Brasil e outros países sul-americanos

Desde o ano passado, a maioria dos países europeus, bem como seus vizinhos Japão e Coreia do Sul, não precisam de visto para viajar para a China.

O anúncio foi feito após um fórum de alto nível entre autoridades chinesas, latino-americanas e caribenhas em Pequim no início desta semana, no qual o presidente Xi Jinping prometeu aumentar a presença da China com uma nova linha de crédito de US$9 bilhões e novos investimentos em infraestrutura.

(Reportagem de Ethan Wang e Liz Lee)