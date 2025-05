É improvável que haja um avanço na paz após Putin se recusar a encontrar Zelenskiy na Turquia

Tanto Trump quanto Putin têm dito há meses que estão ansiosos para se encontrar, mas nenhuma data foi definida.

Trump, depois de exercer forte pressão sobre a Ucrânia e entrar em conflito com Zelenskiy no Salão Oval em fevereiro, expressou ultimamente uma crescente impaciência com a possibilidade de Putin estar "me enganando".

"Nada vai acontecer até que Putin e eu nos encontremos", disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One.

CONFUSÃO DIPLOMÁTICA

A desordem diplomática foi sintomática da profunda hostilidade entre os lados beligerantes e a imprevisibilidade injetada por Trump, cujas intervenções desde que retornou à Casa Branca em janeiro muitas vezes provocaram consternação na Ucrânia e em seus aliados europeus.

Enquanto Zelenskiy esperava em vão por Putin em Ancara, a equipe de negociação russa estava sentada em Istambul sem ninguém para conversar com o lado ucraniano. Cerca de 200 repórteres se aglomeravam perto do Palácio Dolmabahce, no Bósforo, que os russos haviam especificado como o local das negociações.