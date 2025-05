Enormes deslizamentos em geleira argentina Perito Moreno causam espanto e preocupação

"O problema com o Perito Moreno é que demorou um pouco, por assim dizer, para sentir os efeitos da mudança climática", disse Ruiz. Agora, no entanto, o acúmulo de gelo no topo da geleira estava sendo superado pelo derretimento na base.

"As mudanças que estamos vendo hoje mostram claramente que esse equilíbrio de forças... foi interrompido, e hoje a geleira está perdendo tanto em espessura quanto em área."

Por enquanto, a geleira continua sendo uma atração inspiradora para os visitantes, que embarcam em barcos para ver de perto o desprendimento e os enormes icebergs que flutuam pelo lago ao redor.

"É uma loucura. A coisa mais incrível que já vi", disse a turista brasileira Giovanna Machado no convés de um dos barcos, que precisam tomar cuidado com as quedas repentinas de gelo.

"Mesmo em fotos, não dá para entender a imensidão, e é perfeito. É incrível. Acho que todo mundo deveria vir aqui pelo menos uma vez na vida."

(Reportagem de Bernat Parera; reportagem adicional de Nicolás Cortes e Juan Bustamante)