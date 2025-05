Estônia diz que Rússia enviou jato após tentativa de parar navio que violava sanções

Um jato russo SU-35 se aproximou do navio-tanque e o circundou, voando no espaço aéreo internacional, exceto quando violou brevemente o espaço aéreo da Estônia ao se aproximar do local, acrescentou o porta-voz.

A Finlândia acusou os navios russos de se comportarem de forma imprudente na área, enquanto a Lituânia expressou temores de conflito.

"A probabilidade de uma escalada séria no Mar Báltico está crescendo", disse o primeiro-ministro da Lituânia, Gintautas Paluckas.

"A Rússia está demonstrando claramente que está pronta para proteger a rota do seu petróleo. Precisamos agir de forma cuidadosa e racional, para que a escalada não se transforme em um confronto militar."

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que a aliança e a Estônia estavam em "contato próximo" sobre o incidente.