Juiz dos EUA rejeita acusações contra migrantes presos em zona militar

Por Andrew Hay

(Reuters) - Um juiz do Novo México, nos Estados Unidos, rejeitou nesta quinta-feira as acusações de invasão de propriedade contra dezenas de migrantes presos em uma nova zona militar na fronteira EUA-México, marcando um retrocesso nos esforços do governo Trump para aumentar as penalidades para travessias ilegais.

O juiz magistrado chefe, Gregory Wormuth, começou a protocolar as decisões de arquivamento na noite de quarta-feira, determinando que os migrantes não sabiam que estavam entrando na zona militar do Novo México e, portanto, eles não poderiam ser acusados, de acordo com documentos judiciais.