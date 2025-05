Líder da extrema-direita em Portugal volta a passar mal dias antes da eleição

Marta Silva, parlamentar do Chega, disse à CNN Portugal que o eletrocardiograma feito em uma ambulância imediatamente após o segundo incidente mostrou que "tudo está bem com o coração dele" e que provavelmente se trata de outro espasmo esofágico.

Em um vídeo postado no X na quarta-feira, referindo-se ao colapso anterior desta semana, Ventura disse que estava se recuperando bem do que ele chamou de "um episódio muito, muito assustador que senti pela primeira vez na minha vida".

Ventura fundou o partido antiestablishment Chega em 2019, defendendo penas mais duras para criminosos, incluindo castração química para estupradores reincidentes, pedindo o fim da política de imigração de "portas abertas" de Portugal e acusando os principais partidos políticos de perpetuar a corrupção.

O Chega se tornou a terceira maior força parlamentar em 2022 e quadruplicou seus assentos parlamentares em uma eleição no ano passado para 50, depois de concorrer com uma plataforma de combate à corrupção e à imigração. Mas a maioria dos analistas diz que o partido é um show de um homem só e que seu sucesso se deve à eloquência ardente, ao carisma e à boa aparência de Ventura.

Ventura é um pós-graduado em direito que estudou para ser padre, mas que fez seu nome como comentarista esportivo de TV. Ele ganhou notoriedade em 2018 com comentários incendiários contra a comunidade cigana local.

Antes da eleição de domingo, as pesquisas de opinião mostram o Chega em terceiro lugar, pouco alterado em relação ao seu resultado de 18% em 2024, com sua ascensão meteórica aparentemente interrompida por escândalos recentes envolvendo vários membros seniores do partido.