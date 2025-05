Matemático de centro Dan enfrenta batalha acirrada contra extrema-direita na Romênia

Firmemente a favor da UE e da Otan, ele disse que o apoio da Romênia à Ucrânia era crucial para sua própria segurança contra a crescente ameaça russa. Ele prometeu acabar com a corrupção e reduzir as desigualdades econômicas.

"Esta eleição não é apenas sobre o presidente da Romênia, mas sobre toda a direção e governo da Romênia nos próximos anos", disse Siegfried Muresan, vice-presidente do grupo do PPE no Parlamento Europeu e deputado romeno.

"Um presidente pró-europeu terá o poder de instalar um governo pró-europeu", disse ele.

A guerra da Rússia na Ucrânia fez com que a Romênia se tornasse uma das principais partes interessadas no comércio da UE no Mar Negro e um aliado no flanco oriental da Otan.

O presidente é responsável pelo Conselho de Defesa da Romênia, que decide sobre a ajuda militar e supervisiona a política externa, com o poder de vetar as votações da UE que exigem unanimidade entre os Estados-membros.

Enquanto Dan atingiu os eleitores com formação universitária que vivem em grandes cidades, Simion apela para a diáspora da classe trabalhadora e para os moradores de pequenas cidades e vilarejos, que estão se sentindo deixados para trás.