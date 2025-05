Nacionalistas russos pressionam Putin a continuar lutando na Ucrânia

Para alguém criado no Ocidente, pode parecer à primeira vista que Putin está sob pressão.

No entanto, os chamados "patriotas Z" -- que receberam o nome de um símbolo que as forças russas na Ucrânia pintam em seus veículos -- têm que obedecer a certas regras e, em última análise, não representam uma ameaça para Putin, disseram três pessoas próximas ao Kremlin. Espera-se que eles sigam as regras se e quando chegar o momento de fazer a paz, segundo as pessoas.

Ao mesmo tempo, Putin e suas agências de inteligência precisam gerenciar os nacionalistas radicais da Rússia para garantir que eles não atrapalhem seus objetivos, disseram as três pessoas.

Analistas afirmam que, ao defender a continuação da guerra, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e alguns líderes da Europa Ocidental pressionam por um acordo, os patriotas Z podem, às vezes, ir longe demais para o gosto do Kremlin, irritando a população e criando expectativas de uma campanha mais ambiciosa no campo de batalha.

"Eles não estão todos sob controle total", disse Tatiana Stanovaya, membro sênior do Carnegie Russia Eurasia Center, que estuda o Kremlin há anos.

Stanovaya, que as autoridades russas designaram como "agente estrangeira" no ano passado, observou que alguns patriotas Z pediram aos militares russos que tomassem as cidades ucranianas de Kiev e Odessa e até mesmo atacasse a Polônia. Esses alvos vão muito além do que Putin, que reivindicou quatro regiões ucranianas como parte da Rússia -- além da Crimeia -- declarou como objetivos de guerra da Rússia.