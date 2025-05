ONU não vai participar do esforço de ajuda apoiado pelos EUA em Gaza

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF, em inglês), apoiada pelos EUA, começará a trabalhar no enclave até o final de maio, de acordo com um plano de distribuição altamente criticado, mas pediu a Israel que permita às Nações Unidas e a outros que retomem as entregas.

A fundação também pediu a Israel um expansão do número inicial dos chamados locais seguros de distribuição de ajuda no sul de Gaza para o norte do enclave dentro de 30 dias.

"Não estou familiarizado com essas solicitações, talvez quando elas chegarem a Jerusalém, mas posso dizer que apreciamos o esforço dos Estados Unidos", disse o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, a jornalistas nesta quinta-feira.

"Não financiaremos esses esforços. Nós os facilitaremos. Nós os capacitaremos", explicou. "Alguns deles terão de atravessar o território que operamos."

Nenhuma assistência humanitária foi entregue a Gaza desde 2 de março, e um monitor global da fome alertou que meio milhão de pessoas enfrentam a fome -- um quarto da população no enclave onde Israel e o grupo militante palestino Hamas estão em guerra desde outubro de 2023.

Israel acusou o Hamas de tomar para si a ajuda humanitária, o que o grupo nega, e está bloqueando as entregas humanitárias em Gaza até que o Hamas liberte todos os reféns restantes.