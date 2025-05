Peru diz que suspeito de assassinato de mineiros foi preso na Colômbia

LIMA (Reuters) - O Ministério do Interior do Peru informou nesta quinta-feira que o suspeito de matar 13 mineiros no distrito de Pataz, no norte do país, foi preso na Colômbia.

Em um post no X, a pasta informa que a prisão de Miguel Rodriguez, conhecido como "Cuchillo" ou "Knife", foi resultado de um extenso trabalho de inteligência e coordenação entre as polícias nacionais do Peru, da Colômbia e a Interpol.

No início deste mês, trabalhadores de uma mina de ouro no norte do Peru foram sequestrados e assassinados por mineiros ilegais aliados a grupos criminosos, de acordo com a polícia e fontes do setor, em meio a uma onda de violência pelo controle da área, que forçou o governo a estabelecer uma instalação militar no local.