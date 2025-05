Portugueses se dizem cansados de eleições e só desejam um governo estável

A votação é a terceira eleição geral em três anos e ocorre após um período de 10 anos de governos frágeis, dos quais apenas um teve maioria parlamentar, mas que, mesmo assim, entrou em colapso na metade de seu mandato no ano passado.

Luis Simões, de 36 anos, trabalhador de uma fábrica, estava entre os preocupados com a possibilidade de não surgir um governo duradouro no domingo, deixando a estabilidade necessária dependente de acordos frágeis entre os partidos.

Isso, em um momento de tensões comerciais globais desencadeadas pela ofensiva tarifária dos Estados Unidos e uma alta carga tributária doméstica.

"Se eles (as partes) não chegarem a um entendimento lá no topo da pirâmide, nós sofreremos aqui", disse ele à Reuters na fábrica da Iberomoldes.

No entanto, o impacto das novas tarifas dos EUA sobre as importações - inclusive da União Europeia - quase não foi mencionado na campanha eleitoral, mesmo com as exportações já tendo sido afetadas no primeiro trimestre e com a economia tendo encolhido em relação aos três meses anteriores.

As pesquisas de opinião mostram a Aliança Democrática (AD), de centro-direita, do primeiro-ministro Luís Montenegro, obtendo o maior número de votos, mas não conquistando uma maioria parlamentar, em resultado semelhante ao da votação anterior, em março de 2024.