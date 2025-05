Reino Unido planeja dobrar espera por residência permanente para alguns imigrantes que já estão no país

Por Andrew MacAskill e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O governo britânico está planejando fazer com que alguns imigrantes que vivem no país esperem até cinco anos a mais para se qualificarem para residência permanente, de acordo com os planos do primeiro-ministro Keir Starmer para reduzir o número de imigrantes.

O governo anunciou reformas imigratórias na segunda-feira que, entre outras medidas, dobrariam o tempo necessário para que uma pessoa se qualifique automaticamente para o direito de permanecer no Reino Unido ou possa solicitar a cidadania, de cinco para 10 anos.