SAIBA MAIS-Presente do Catar de um avião para Trump é permitido pela lei dos EUA?

A Lei de Presentes e Decorações Estrangeiras estabelece requisitos para presentes e permite que o presidente fique com qualquer um que valha menos de US$480. Presentes de valor superior a US$480 podem ser aceitos em nome dos Estados Unidos, que mantêm a propriedade. Os presidentes podem ficar com presentes acima do valor limite se reembolsarem o governo pelo custo justo de mercado.

EXISTEM EXCEÇÕES POSSÍVEIS?

Talvez seja possível que o avião seja aceito pelo Departamento de Defesa de acordo com uma lei que foi promulgada em 1990 para reger as contribuições aos programas de defesa.

A lei permite que o secretário de Defesa aceite de indivíduos, governos estrangeiros e organizações internacionais contribuições em dinheiro ou propriedade e poderia ser usada pela Força Aérea, que opera o avião do presidente.

Trump disse que o avião acabaria sendo doado à sua biblioteca presidencial, um repositório que abriga materiais de pesquisa de seu governo. Ele disse que não tem planos de mantê-lo para uso pessoal após deixar o cargo. Não está claro se essa doação entraria em conflito com a cláusula de emolumentos domésticos, que impede um presidente de aceitar presentes além do salário do cargo.