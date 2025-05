Suprema Corte dos EUA analisa tentativa de Trump de restringir cidadania por nascimento

Por Andrew Chung e John Kruzel e Blake Brittain

WASHINGTON (Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos analisou nesta quinta-feira a tentativa de Donald Trump de aplicar amplamente seu decreto para restringir a cidadania de nascença, uma medida que afetaria milhares de bebês nascidos a cada ano, conforme o presidente republicano busca uma grande mudança no modo como a Constituição dos Estados Unidos tem sido entendida há muito tempo.

Os juízes da Suprema Corte ouviram os argumentos do pedido de emergência do governo para reduzir as liminares emitidas por juízes federais em Maryland, Washington e Massachusetts, bloqueando a diretriz de Trump em todo o país. Os juízes concluíram que o decreto de Trump, uma parte fundamental de sua abordagem linha-dura em relação à imigração, provavelmente viola a linguagem de cidadania da 14ª Emenda da Constituição.