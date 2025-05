Zelenskiy avalia próximo passo após ausência de Putin deixar negociações sobre Ucrânia confusas

Por Tom Balmforth e Vladimir Soldatkin

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma equipe de segundo escalão de assessores e vice-ministros para realizar conversações de paz com a Ucrânia na Turquia nesta quinta-feira, rejeitando o desafio de Kiev de ir pessoalmente ao local para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelenskiy.

O não comparecimento de Putin deixou as perspectivas para as conversações -- que seriam as primeiras desde o início da guerra -- confusas. A Rússia disse que elas seriam realizadas em Istambul na segunda metade do dia, mas a Turquia afirmou que ainda não havia nenhuma reunião agendada.