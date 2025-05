Além das manchetes: explicando os trilhões do Golfo de Trump

O acordo da Aramco para comprar 1,2 milhão de toneladas de GNL por ano por um período de 20 anos da NextDecade já havia sido anunciado meses antes, mas foi incluído na contagem de quarta-feira.

A Casa Branca disse que os acordos assinados com o emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, "devem gerar um intercâmbio econômico no valor de pelo menos US$ 1,2 trilhão", e incluíram uma venda de US$ 96 bilhões para a Qatar Airways. Mas não ofereceu um detalhamento abrangente.

Uma autoridade do Catar disse que o fundo soberano do Catar havia feito uma "promessa econômica" de investir US$ 500 bilhões na economia dos EUA nos próximos 10 anos, mas que isso ainda não incluía nada de concreto.

"Se o passado é um precedente, os acordos prometidos que não têm retorno real sobre o investimento acabarão sendo arquivados depois de terem servido ao seu propósito político", disse Firas Maksad, diretor administrativo da empresa de consultoria Eurasia Group.

No que diz respeito à Defesa, Washington assinou um pacote de armas de US$ 142 bilhões com a Arábia Saudita, abrangendo compras de mais de uma dúzia de empresas norte-americanas, e o que Trump disse ser um acordo de defesa de US$ 42 bilhões com o Catar.

Durante seu primeiro mandato, Trump comemorou o anúncio de aproximadamente US$ 110 bilhões em vendas de armas durante sua visita à Arábia Saudita.