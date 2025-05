Candidato de centro tem leve vantagem sobre nome da extrema-direita na disputa presidencial da Romênia

Uma vitória de Simion no segundo turno de domingo poderia isolar a Romênia, corroer o investimento privado e desestabilizar o flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo diplomatas e analistas.

Dan, que se comprometeu a combater a corrupção, é firmemente a favor da UE e da Otan, e disse que o apoio da Romênia à Ucrânia é vital para sua própria segurança contra a crescente ameaça russa.

A pesquisa da AtlasIntel, encomendada pelo site de notícias local HotNews.ro, mostrou que Dan obteria 48,7% dos votos, contra 47,8% de Simion. Já 1,8% dos entrevistados disseram que anulariam seu voto, enquanto outros 1,7% eleitores estavam indecisos.

A pesquisa com 5.628 pessoas, realizada de 13 a 15 de maio, teve uma margem de erro de 1%, o que sugere uma disputa muito acirrada. Mais importante ainda, a pesquisa incluiu o considerável voto da diáspora, que apoiou fortemente Simion no primeiro turno.

A votação na diáspora já começou e cerca de 180.000 romenos já votaram, quase o dobro do comparecimento a essa altura no primeiro turno. Uma pesquisa da AtlasIntel no início desta semana mostrou Dan e Simion empatados.

MUDANÇA PARA A RÚSSIA