Conflitos e clima geram recorde de fome global em 2024, diz ONU

As condições climáticas extremas, especialmente as secas e inundações induzidas pelo El Niño, levaram 18 países à crise, afetando mais de 96 milhões de pessoas, especialmente no sul e no Chifre da África e no sul da Ásia.

O número de pessoas que enfrentam condições semelhantes à fome mais do que dobrou, chegando a 1,9 milhão, o maior número desde que o monitoramento do relatório global começou em 2016.

A desnutrição entre as crianças atingiu níveis alarmantes, segundo o relatório. Cerca de 38 milhões de crianças com menos de cinco anos de idade estavam gravemente desnutridas em 26 crises nutricionais, inclusive no Sudão, Iêmen, Mali e Gaza.

O deslocamento forçado também exacerbou a fome. Cerca de 95 milhões de pessoas deslocadas à força, incluindo refugiados e pessoas deslocadas internamente, viviam em países que enfrentavam crises alimentares, como a República Democrática do Congo e a Colômbia.

Apesar da tendência geral negativa, houve algum progresso em 2024. Em 15 países, incluindo Ucrânia, Quênia e Guatemala, a insegurança alimentar diminuiu devido à ajuda humanitária, à melhoria das colheitas, à redução da inflação e ao declínio dos conflitos.

(Por Crispian Balmer)