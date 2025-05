Europeus e Zelenskiy concordam que posição russa é "inaceitável", diz premiê britânico

Starmer fez seus comentários em uma breve declaração conjunta com o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk em uma cúpula da Comunidade Política Europeia em Tirana, na Albânia.

Starmer disse que os líderes se reuniram com Zelenskiy -- que também está na cúpula -- para discutir as negociações de Istambul e também tiveram um telefonema com Trump.

"A posição russa é claramente inaceitável, e não é a primeira vez que isso acontece", declarou Starmer.

"E assim, como resultado da reunião com o presidente Zelenskiy e da discussão com o presidente Trump, estamos agora nos alinhando e coordenando nossas respostas e continuaremos a fazê-lo", disse ele.

Os líderes não responderam perguntas dos repórteres.

(Reportagem de Andrew Gray)