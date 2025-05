Manifestantes líbios exigem saída de primeiro-ministro, enquanto três ministros renunciam

Os manifestantes carregavam fotos de Dbeibah, do conselheiro de segurança nacional, Ibrahim Dbeibah, e do ministro do Interior, Emad Tarbulsi, com seus rostos riscados em vermelho.

Dbeibah, que lidera o Governo de Unidade Nacional do país dividido, chegou ao poder por meio de um processo apoiado pela ONU em 2021. As eleições planejadas não ocorreram naquele ano devido a desentendimentos entre facções rivais, e ele permaneceu no poder.

A plataforma de mídia do governo disse em um comunicado que um membro da força de proteção do prédio foi morto.

"As forças de segurança frustraram uma tentativa de invasão do gabinete do primeiro-ministro por um grupo infiltrado entre os manifestantes", disse o comunicado.

Os pedidos pela renúncia de Dbeibah aumentaram após dois grupos armados rivais se enfrentarem na capital esta semana, no conflito mais intenso em anos. Oito civis foram mortos, segundo as Nações Unidas.

A violência eclodiu depois que o primeiro-ministro ordenou, na terça-feira, o desmantelamento dos grupos armados. Manifestantes acusaram Dbeibah de não conseguir restaurar a estabilidade e de ser cúmplice do crescente poder dos grupos armados.