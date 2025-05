Ministério da Agricultura confirma 1º foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou na quinta-feira a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em matrizeiro de aves comerciais no Rio Grande do Sul, de acordo com comunicado da pasta.

A detecção ocorreu no município gaúcho de Montenegro, e é o primeiro foco de IAAP detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil.

De acordo com o comunicado do ministério, desde 2006 ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.