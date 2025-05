Papa Leão pede respeito aos imigrantes em desafio às visões de Trump

"Minha própria história é a de um cidadão, descendente de imigrantes, que, por sua vez, optou por emigrar", disse ele aos embaixadores no Vaticano.

"Todos nós, no decorrer de nossas vidas, podemos nos encontrar saudáveis ou doentes, empregados ou desempregados, vivendo em nossa terra natal ou em um país estrangeiro, mas nossa dignidade sempre permanece inalterada. É a dignidade de uma criatura desejada e amada por Deus", acrescentou.

Acredita-se que os ancestrais de Leão tenham vindo da República Dominicana ou do Haiti, dois países que compartilham uma ilha no Caribe, e sua família tem raízes na cultura crioula de Nova Orleans, no Estado de Louisiana, no sul dos EUA.

"Ninguém está isento de se esforçar para garantir o respeito pela dignidade de cada pessoa, especialmente as mais frágeis e vulneráveis, do nascituro ao idoso, do doente ao desempregado, cidadãos e imigrantes da mesma forma", declarou Leão, que foi eleito na semana passada para suceder o papa Francisco como chefe da Igreja Católica Romana, com 1,4 bilhão de seguidores.

Trump prometeu deportar milhões de imigrantes que estão nos EUA ilegalmente.

O papa Francisco, que faleceu no mês passado, teve um relacionamento muito conflituoso com Trump em relação à imigração, com Francisco uma vez chamando Trump de "não cristão" por causa de suas políticas antimigrantes e planos de construir um muro ao longo da fronteira sul.