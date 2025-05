Partido governista polonês relata ataque a seu site antes das eleições

Os governos europeus têm estado em alerta máximo quanto a sinais de interferência eleitoral desde que a Romênia cancelou uma eleição presidencial que estava em andamento em dezembro, após alegações de interferência russa, que Moscou negou.

A embaixada russa em Varsóvia disse que não tinha comentários sobre o assunto.

O chefe da chancelaria de Tusk, Jan Grabiec, falou do ataque mais cedo, sem dizer quem era o suspeito de estar por trás dele.

O ataque aconteceu horas antes do início de uma suspensão de campanha antes do primeiro turno da eleição presidencial de domingo.

O prefeito progressista de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, membro sênior do PO, está concorrendo com o historiador Karol Nawrocki, que dirige o Instituto de Memória Nacional da Polônia, e com o nacionalista de extrema-direita Slawomir Mentzen.

Os sistemas de TI da Platforma Cívica também foram atingidos por um ataque cibernético em abril.