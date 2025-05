Partidos de Portugal encerram campanha eleitoral; governo estável é improvável

O apoio ao seu rival, o Partido Socialista (PS), de centro-esquerda, caiu de 28% para 26%.

"Todos os indicadores apontam que estamos no caminho certo, mas nada é garantido", disse Montenegro, cercado por apoiadores animados que agitavam bandeiras e gritavam slogans políticos no último comício de campanha da AD na sexta-feira.

De acordo com a pesquisa de quinta-feira, o partido de extrema-direita e anti-imigração Chega, com o qual Montenegro se recusa a fazer um acordo, está em terceiro lugar nas pesquisas, com 19%, pouco mudando em relação ao resultado do ano passado.

O partido Iniciativa Liberal, com o qual o AD compartilha pontos de vista semelhantes em algumas questões econômicas, estava com 7% das pesquisas, um pouco melhor do que há um ano, mas não o suficiente para que uma possível aliança entre os dois alcance a maioria total.