Rumores após influenciadora do México ser morta em transmissão ao vivo culpam a própria vítima

Nesta sexta-feira a mídia e os políticos já estavam seguindo em frente, e Márquez parecia destinada a se tornar mais uma na longa lista de mulheres mexicanas cujo assassinato choca brevemente a população, para depois ficar em segundo plano até que o próximo crime hediondo aconteça.

"Isso reflete um nível de saturação, um nível de aceitação social desse tipo de assassinato", disse Gema Kloppe-Santamaria, socióloga da University College Cork, na Irlanda, que estuda a violência de gênero no México.

"Há muita revitimização que, na minha opinião, permite que as pessoas digam: 'Vamos seguir em frente. Isso é algo que não vai acontecer conosco. Não acontece com boas meninas. Não acontece com mulheres mexicanas decentes'."

Com quase 200 mil seguidores no Instagram e no TikTok, Márquez era conhecida por seus vídeos sobre beleza e maquiagem. Na terça-feira, ela segurava um bichinho de pelúcia e fazia uma transmissão ao vivo do salão de beleza onde trabalhava, no estado de Jalisco, quando uma voz masculina ao fundo perguntou: "E aí, Vale?"

"Sim", respondeu Márquez, pouco antes de o som da transmissão ao vivo ser silenciado.

Momentos depois, ela foi morta a tiros. Uma pessoa pegou seu telefone, e seu rosto apareceu brevemente na transmissão ao vivo antes de o vídeo terminar.