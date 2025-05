Russos e ucranianos se reúnem na Turquia para primeira negociação em 3 anos

Fidan disse que é fundamental alcançar um cessar-fogo o mais rápido possível. Ele afirmou que estava feliz em ver a vontade de ambos os lados de abrir uma nova janela de oportunidade para a paz, e que é importante que as conversações de Istambul formem a base para uma reunião entre os líderes dos dois países.

"Há dois caminhos à nossa frente: um deles nos levará a um processo que conduzirá à paz, enquanto o outro levará a mais destruição e morte. Os lados decidirão por si mesmos, com sua própria vontade, qual caminho escolherão", declarou Fidan.

Os lados em conflito não se reuniam pessoalmente desde março de 2022, um mês após a invasão da Rússia.

As expectativas de um grande avanço, já baixas, foram reduzidas ainda mais na quinta-feira, quando Trump, encerrando uma viagem pelo Oriente Médio, disse que não haveria movimento sem uma reunião entre ele e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O chefe da delegação ucraniana, definindo as prioridades de Kiev, disse que a paz só seria possível se a Rússia concordasse com um cessar-fogo de 30 dias, com o retorno das crianças ucranianas sequestradas e com a troca de todos os prisioneiros de guerra.

A Rússia afirma que quer acabar com a guerra por meios diplomáticos e está pronta para discutir um cessar-fogo. Mas levantou uma lista de perguntas e preocupações, dizendo que a Ucrânia poderia usar uma pausa para descansar suas forças, mobilizar tropas extras e adquirir mais armas ocidentais.