Suprema Corte dos EUA mantém bloqueio das deportações de Trump sob lei de tempo de guerra

"A decisão da corte de suspender as remoções é uma poderosa repreensão à tentativa do governo de levar as pessoas para uma prisão do tipo Gulag em El Salvador. O uso de uma autoridade em tempo de guerra durante o período de paz, sem sequer oferecer o devido processo legal, levanta questões de profunda importância", disse Gelernt.

O governo enviou os deportados para El Salvador, onde estão sendo detidos na prisão antiterrorismo de segurança máxima do país, de acordo com um acordo no qual os Estados Unidos estão pagando US$6 milhões ao governo do presidente Nayib Bukele.

O governo acusou os migrantes de serem membros do Tren de Aragua, uma gangue criminosa originária das prisões venezuelanas que o Departamento de Estado designou como uma organização terrorista estrangeira. Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros em uma tentativa de deportá-los rapidamente.

Os parentes de muitas das centenas de venezuelanos deportados e seus advogados negaram que eles sejam membros do Tren de Aragua e disseram que nunca tiveram a chance de contestar as alegações do governo de afiliação a gangues.

A Lei de Inimigos Estrangeiros autoriza o presidente a deportar, deter ou impor restrições a indivíduos cuja lealdade primária seja a uma potência estrangeira e que possam representar um risco à segurança nacional em tempos de guerra. A última vez que o governo dos EUA invocou a Lei dos Inimigos Estrangeiros foi durante a Segunda Guerra Mundial para internar e deportar pessoas de ascendência japonesa, alemã e italiana.

