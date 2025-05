Trump diz que Irã precisa agir rapidamente sobre proposta dos EUA

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que o Irã tem proposta de seu governo e sabe que precisa agir rapidamente, um dia depois de dizer que Washington e Teerã estavam perto de um acordo nuclear.

"Eles têm uma proposta. Mais importante ainda, eles sabem que precisam agir rapidamente ou algo ruim -- algo ruim vai acontecer", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One depois de partir dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com uma gravação de áudio dos comentários.

Uma fonte iraniana próxima à equipe de negociação disse que Teerã ainda não recebeu a proposta dos EUA, "mas Omã a recebeu e a entregará a Teerã em breve".