Trump diz que não consultou Israel sobre Síria

ABU DHABI (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que não consultou o aliado Israel sobre a decisão dos Estados Unidos de reconhecer o novo governo da Síria, apesar da profunda suspeita israelense em relação à administração do presidente islâmico Ahmed al-Sharaa.

"Eu não perguntei a eles sobre isso. Achei que era a coisa certa a fazer. Recebi muito crédito por ter feito isso. Queremos que a Síria seja bem-sucedida", disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One, pouco depois de partir de Abu Dhabi no final de uma viagem de quatro dias ao Oriente Médio.

Trump afirmou na terça-feira que ordenará a suspensão das sanções contra a Síria, uma importante mudança de política antes de se encontrar com Sharaa.