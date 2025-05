Companhia chinesa lança novo foguete movido a metano

Por Eduardo Baptista

PEQUIM (Reuters) - Um novo foguete movido a metano, desenvolvido pela LandSpace Technology da China, lançou seis satélites em órbita no sábado, enquanto a startup privada aposta em um combustível barato e mais limpo que espera ajudar a desenvolver foguetes reutilizáveis.

O foguete transportador Zhuque-2E Y2 decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, marcando o quinto voo da série Zhuque-2, de acordo com um comunicado da empresa.