Ministro diz que Reino Unido e EUA estão trabalhando por cessar-fogo e diálogo entre Índia e Paquistão

"Continuaremos a trabalhar com os Estados Unidos para garantir que tenhamos um cessar-fogo duradouro, para garantir que o diálogo esteja acontecendo e para trabalhar com o Paquistão e a Índia sobre como podemos chegar a medidas de confiança e de construção de confiança entre os dois lados", disse Lammy à Reuters em Islamabad, capital do Paquistão, no final de uma visita de dois dias.

O Paquistão e a Índia dispararam mísseis contra o território um do outro durante semanas de tensões após um ataque mortal a turistas na região contestada da Caxemira, que Nova Délhi atribui a Islamabad. O Paquistão nega envolvimento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse, após o cessar-fogo, que as negociações deveriam ocorrer em um local de um terceiro país, mas nenhuma data ou local para as negociações foi anunciado.