Negociações de cessar-fogo em Gaza são retomadas enquanto ataque israelense mata centenas de pessoas

Israel diz que está se mobilizando para conquistar mais terreno em Gaza em uma nova campanha, que segue uma visita ao Oriente Médio nesta semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O governo interrompeu todos os suprimentos que entravam em Gaza desde o início de março, levando a uma crescente preocupação internacional com a situação dos 2,3 milhões de habitantes do enclave.

Taher Al-Nono, assessor de imprensa da liderança do Hamas, disse à Reuters que uma nova rodada de negociações indiretas com a delegação israelense em Doha começou no sábado, discutindo todas as questões "sem pré-condições".

"A delegação do Hamas delineou a posição do grupo e a necessidade de acabar com a guerra, trocar prisioneiros, a retirada israelense de Gaza e permitir que a ajuda humanitária e todas as necessidades do povo de Gaza voltem à faixa", acrescentou.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, também disse em um comunicado que as negociações sobre um acordo para libertar os reféns israelenses mantidos pelo Hamas foram retomadas em Doha. Ele observou que as negociações haviam começado sem que Israel concordasse inicialmente com um cessar-fogo ou com a suspensão do bloqueio.

Os militares de Israel disseram que estavam realizando ataques extensos e mobilizando tropas com o objetivo de obter "controle operacional" em partes de Gaza.

As autoridades de saúde de Gaza disseram que a maioria dos mortos no sábado estava em cidades no extremo norte do enclave, incluindo Beit Lahiya e o campo de refugiados de Jabalia, bem como na cidade de Khan Younis, no sul. Eles disseram que 459 pessoas ficaram feridas.