Presidente do Irã diz que Trump fala de paz e ameaça ao mesmo tempo

Trump disse na sexta-feira que o Irã tinha uma proposta dos EUA sobre seu programa nuclear e sabe que precisa agir rapidamente para resolver uma disputa de décadas.

"Mais importante ainda, eles sabem que precisam agir rapidamente ou algo ruim, algo ruim vai acontecer", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One depois de partir dos Emirados Árabes Unidos na sexta-feira, de acordo com uma gravação de áudio.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em um post no X, disse que Teerã não havia recebido uma proposta dos EUA. "Não há cenário em que o Irã abandone seu direito duramente conquistado ao enriquecimento (de urânio) para fins pacíficos", disse ele.

Uma quarta rodada de negociações entre Irã e EUA terminou em Omã no último domingo. Uma nova rodada ainda não foi agendada.