Robôs humanoides da China não substituirão trabalhadores humanos, diz autoridade de Pequim

"Não acreditamos que os robôs deixarão as pessoas desempregadas, mas sim que eles aumentarão a eficiência ou assumirão tarefas que os humanos não estão dispostos a fazer - como explorar o vasto universo ou as profundezas do oceano onde as pessoas não podem ir. As máquinas podem nos ajudar nessa exploração", disse Liang.

"Quando for noite e os humanos precisarem descansar, as máquinas poderão continuar trabalhando, fornecendo-nos produtos melhores, mais baratos e mais fáceis de usar. Portanto, vemos isso como a direção de nosso desenvolvimento futuro", acrescentou.

Liang explicou que a primeira meia maratona de robôs do mundo, realizada no mês passado em Pequim, foi deliberadamente organizada de forma a destacar as esperanças dele e de outras autoridades de que esses humanóides apoiem e auxiliem os humanos, em vez de substituí-los.

A meia maratona contou com duas pistas separadas por um corrimão, com humanos competindo entre si de um lado, enquanto do outro lado 20 equipes operavam um robô, cada uma com tamanho e capacidade muito diferentes.

"Veja, na maratona, os humanos têm sua pista, onde ultrapassam seus limites físicos, e as máquinas têm sua própria pista, onde desafiam conjuntamente seus limites, mas não estão tentando dominar a pista humana para correr até a linha de chegada. O futuro também será assim", disse Liang.

Liang falou aos repórteres na sede da X-Humanoid, apoiada pelo Estado, também conhecida como Pequim Humanoid Robotics Innovation Centre, cujo robô Tiangong Ultra venceu a primeira meia maratona de robôs.