Rússia exigiu que Ucrânia retirasse suas tropas antes de cessar-fogo, diz fonte ucraniana

Por Tom Balmforth

ISTAMBUL (Reuters) - Autoridades russas em negociações de paz em Istambul exigiram que a Ucrânia retirasse suas tropas de todas as regiões ucranianas reivindicadas por Moscou antes de concordar com um cessar-fogo, disse à Reuters uma autoridade ucraniana familiarizada com as negociações.

O Kremlin se recusou a comentar sobre os termos que a Rússia apresentou na reunião de sexta-feira na Turquia - a primeira vez que os lados em guerra mantiveram conversas cara a cara desde março de 2022, semanas após a invasão em grande escala da Rússia.