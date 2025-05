Tempestades severas com tornados matam pelo menos 21 pessoas nos Estados Unidos

Pelo menos nove das mortes ocorreram no condado de Laurel, cerca de 150 milhas ao sul de Louisville, quando um tornado atingiu o local pouco antes da meia-noite de sábado, disse o xerife John Root em uma postagem na mídia social, descrevendo como "um evento de vítimas em massa".

Houve vários feridos graves, disse ele, e uma busca por sobreviventes estava em andamento.

Imagens aéreas postadas nas redes sociais mostraram cenas de destruição total no condado de Laurel, com blocos inteiros de casas reduzidos a estilhaços, e carros e caminhonetes deixados destruídos ou esmagados no rastro do tornado.