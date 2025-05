Agricultores e autoridades intensificam controles na região onde gripe aviária foi registrada

O surto de gripe aviária altamente infecciosa que começou em 2022 devastou a produção de frangos e ovos nos Estados Unidos, levando ao abate de milhões de aves domésticas, e se espalhou para fazendas de laticínios em todo o país.

No sábado, equipes da Vibra Foods, uma operação brasileira apoiada pela Tyson Foods que administra a fazenda onde a gripe aviária foi detectada, enterraram resíduos que haviam sido incinerados para evitar a propagação do vírus.

A infecção matou cerca de 15.000 aves e a granja abateu mais 2.000. A Vibra Foods não respondeu aos pedidos de comentários.

O Ministério da Agricultura e a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul criaram uma força-tarefa em Montenegro para evitar a disseminação do vírus, com funcionários visitando 524 propriedades em um raio de 10 quilômetros da fazenda onde o primeiro caso foi encontrado.

Equipes do ministério e da secretaria estadual, com o apoio da polícia militar, montarão um total de sete barreiras de desinfecção perto da fazenda, lavando os veículos que passam com água e desinfetante, informou a secretaria de agricultura do Rio Grande do Sul.

No sábado, uma amostra retirada de um pato em uma fazenda não comercial suspeita de ter gripe aviária foi coletada e enviada para testes, disse Rosane Collares, diretora de vigilância e defesa sanitária animal da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, à Reuters.