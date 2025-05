Enviado de Trump cita "linha vermelha" dos EUA com Irã contra enriquecimento de urânio

Tudo começa, do ponto de vista do governo Trump, "com um acordo que não inclua o enriquecimento. Não podemos aceitar isso. Porque o enriquecimento permite o armamento. E não permitiremos que uma bomba chegue aqui", disse Witkoff.

A resposta de Teerã foi rápida.

"As expectativas irrealistas impedem as negociações, o enriquecimento de urânio no Irã não é algo que possa ser interrompido", disse a agência de notícias semi-oficial Tasnim, do Irã, citando o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, no domingo.