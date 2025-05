Estônia diz que Rússia deteve navio-tanque no Mar Báltico

Por Andrius Sytas

TALLINN (Reuters) - A Rússia deteve um petroleiro de propriedade grega neste domingo, depois que ele deixou um porto estoniano no Mar Báltico, disse o Ministério das Relações Exteriores da Estônia, acrescentando que havia alertado os aliados da Otan sobre o incidente.

O navio Green Admire, com bandeira da Libéria, estava saindo do porto de Sillamae usando um canal de navegação que cruza as águas territoriais russas, disse o ministério em um comunicado.