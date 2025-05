Haddad defende pesquisa sobre exploração de petróleo na Margem Equatorial

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu em entrevista à GloboNews exibida no sábado o avanço de pesquisas sobre exploração de petróleo na Margem Equatorial, ponderando que eventuais descobertas na região não podem atrapalhar o plano de transição ecológica do país.

“Eu sou a favor da pesquisa, acho que nós temos que fazer, temos que conferir o que tem lá. Agora, o petróleo que eventualmente possa estar lá não pode ser pretexto para nós atrasarmos a nossa transição”, disse.

A Foz do Amazonas é considerada a área de maior potencial da Margem Equatorial brasileira, uma vasta região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, com grande potencial para novas descobertas, mas imensos desafios socioambientais.