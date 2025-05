Israel anuncia início de operações terrestres em Gaza, sem progresso em negociações

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as últimas negociações em Doha incluíram discussões sobre uma trégua e um acordo de reféns, bem como uma proposta para acabar com a guerra em troca do exílio dos militantes do Hamas e da desmilitarização do enclave - termos que o Hamas rejeitou anteriormente.

O conteúdo da declaração estava de acordo com as declarações anteriores de Israel, mas o momento, quando os negociadores se reuniram, ofereceu alguma perspectiva de flexibilidade na posição de Israel. Uma autoridade israelense sênior disse que não houve progresso nas negociações até o momento.

As forças armadas de Israel disseram que realizaram uma onda preliminar de ataques em mais de 670 alvos do Hamas em Gaza na semana passada para apoiar sua operação terrestre.

O governo disse ter matado dezenas de combatentes do Hamas. As autoridades de saúde palestinas afirmam que centenas de pessoas foram mortas, incluindo muitas mulheres e crianças.

Questionado sobre as negociações de Doha, um funcionário do Hamas disse à Reuters: "A posição de Israel permanece inalterada, eles querem libertar os prisioneiros (reféns) sem um compromisso de acabar com a guerra."

Ele reiterou que o Hamas estava propondo a libertação de todos os reféns israelenses em troca do fim da guerra, da retirada das tropas israelenses, do fim do bloqueio à ajuda a Gaza e da libertação dos prisioneiros palestinos.