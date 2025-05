Navio da Marinha mexicana bate na ponte do Brooklyn, em NY, matando duas pessoas

Seus mastros de 45 metros eram altos demais para passar pela ponte em arco naquele ponto e tombaram quando a embarcação, que leva o nome do último imperador asteca, passou por baixo.

A Marinha mexicana informou nas redes sociais no final do sábado que 22 pessoas ficaram feridas a bordo do navio, das quais 19 estavam recebendo atendimento médico em hospitais locais e, dessas, três estavam gravemente feridas.

Não foram necessárias operações de resgate porque ninguém caiu na água, acrescentou.

No início do domingo, Adams disse no X que duas das 277 pessoas a bordo haviam morrido e outras duas permaneciam em estado crítico.

Cadetes navais vestidos com uniformes brancos puderam ser vistos pendurados nas vigas transversais do navio após o acidente.

"Ninguém caiu na água; todos se machucaram dentro do navio", disse um oficial da polícia.